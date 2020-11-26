Трамп помиловал экс-советника по нацбезопасности Флинна

Американский президент Дональд Трамп объявил о помиловании бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна. Он проходил по делу о вмешательстве в выборы США в 2016 году.

«Для меня большая честь объявить о помиловании генерала Майкла Т. Флинна», — написал президент в Twitter.

Трамп поздравил Флинна и его родных и добавил, что у них будет действительно «фантастический День благодарения».

Портал Axios со ссылкой на информированные источники писал, что помилование Флинна будет «кульминацией четырехлетней политической и судебной саги, которая началась с расследования ФБР о возможных связях штаба Трампа и российского правительства на выборах 2016 года».

Флинн являлся советником Трампа по национальной безопасности более трех недель в январе и феврале 2017 года. Его обвинили в некорректном информировании главы Белого дома и ФБР о телефонных разговорах с действующим тогда послом РФ Сергеем Кисляком. Минюст США позже снял с экс-советника Трампа обвинения в даче ложных показаний ФБР. Однако судья, который не раз грозил Флинну тюрьмой, отказывался закрыть дело.

Расследование о «российском следе « закончилось тем, что спецпрокурор Роберт Мюллер подтвердил обвинения в адрес России во «вмешательстве в выборы», но предположения о «сговоре» Трампа с Москвой доказано не было.