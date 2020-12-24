Трамп помиловал бывшего советника и главу своего избирательного штаба

аАмериканский президент Дональд Трамп помиловал 26 человек. В этом списке оказались бывший глава его предвыборного штаба Пол Манафорт и экс-советник Роджер Стоун.

Как написала газета The New York Times, среди помилованных — отец старшего советника президента Джареда Кушнера Чарльз. Его судили за ложные налоговые декларации. Еще трем людям полностью или частично смягчили приговоры.

Манафорт оказался в предвыборном штабе Трампа в марте 2016 года, уже в июне он его возглавил. Однако в августе Манафорта уволили после того, как Киев обвинил его в нелегальном получении крупных сумму денег в 2007–2012 годах, написал ТАСС.

В марте 2019 года его приговорили к четырем годам тюрьмы за нарушения налогового и банковского законодательств, сокрытие зарубежных банковских счетов. Кроме того, он получил три года и шесть месяцев за дачу ложных показаний и несоблюдение законов о лоббистской деятельности. В мае 2020-го Манафорта из-за пандемии выпустили из тюрьму. Он отбывал наказание под домашним арестом.

Что касается Роджера Стоуна, то во время расследования о якобы вмешательстве России в выборы США 2016 года его обвинили в попытке получить у организации WikiLeaks похищенные хакерами материалы. Эти документы могли нанести ущерб кандидату в президенты на выборах-2016 от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Ранее Трамп помиловал еще 15 человек, которые также являются фигурантами дела о российском следе в выборах президента США в 2016 году.