Исследовательская служба Harvard/Harris газеты The Hill провела опрос среди американских граждан и узнала, какого президента они ждут в 2024 году. Экс-лидер США Дональд Трамп в данном рейтинге занял лидирующую позицию, написала «Политика сегодня».

Бывшего американского президента поддерживают 57% избирателей из последователей-республиканцев. При этом наиболее вероятными конкурентами Трампа на выборах в 2024 году респонденты назвали губернатора штата Флорида Рона Десантиса и бывшего вице-президента Майкла Пенса.

«Трамп стартует с довольно сильной позиции в Республиканской партии, в то время как (президент США Джо. — ред.) Байден и (вице-президент Камала. — ред.) Харрис пользуются удивительно слабой для действующих лидеров поддержкой у демократов», — отметил глава службы Harvard/Harris Марк Пенн.