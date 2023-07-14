Мир 14 июля 2023, 10:23 Трамп получил более 12 миллионов долларов за выступления после ухода из Белого дома Экс-президент США Трамп заработал $12 млн на публичных выступлениях после ухода с поста Фото: правительство США / Flickr

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Бывший американский лидер Дональд Трамп заработал более 12 миллионов долларов за публичные выступления с тех пор, как перестал исполнять обязанности президента. Об этом написала газета The Wall Street Journal, ссылаясь на данные о доходах экс-хозяина Белого дома.

Трамп официально перестал быть главой государства в январе 2021 года. Он с тех пор принял участие в 15 публичных мероприятиях. За каждое из них политик получил от 150 тысяч до 2,5 миллиона долларов. Его жена — Мелания Трамп — также за последние два с половиной года хорошо заработала: общая сумма ее гонораров за подобные мероприятия составила один миллион долларов.

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Еще 13 миллионов долларов появились на счету экс-президента Соединенных Штатов благодаря различным активам. Он владеет полями для гольфа, курортной недвижимостью на 1,5 миллиарда долларов. Только гольф-курорт в шотландском Абердине принес бывшему американскому лидеру свыше семи миллионов долларов.

Дональд Трамп вновь собирается бороться за кресло главы Белого дома на выборах в 2024 году. Его соперником, скорее всего, опять станет действующий президент США Джо Байден.