Трамп покинет Вашингтон за 4 часа до инаугурации Байдена

Дональд Трамп в день инаугурации избранного президента Джо Байдена покинет Белый дом рано утром. Он улетит во Флориду и пропустит церемонию в Вашингтоне. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

«Президент и первая леди покинут Белый дом в 08:00 и отправятся в Палм-Бич (штат Флорида)», — сказано в документе. Его процитировал ТАСС. Инаугурация Байдена начнется в 12:00 (20:00 мск).

Трамп отказался присутствовать на церемонии вступления Байдена в должность. По данным агентства Reuters, в этот день он планирует улететь с военной базы Эндрюс под Вашингтоном в свое поместье в Мар-а-Лаго во Флориде. Вероятно, что на Эндрюсе перед отлетом пройдет прощальная церемония.

При этом вице-президент Майкл Пенс, судя по его официальному графику, собирается прийти на инаугурацию Байдена. Последний ранее заявил, что приветствует присутствие Пенса на церемонии, а вот отсутствию Трампа будет рад.

Тем временем уходящий президент США выступил с прощальной речью. Он заявил, что стал первым за десятилетия главой государства, который не развязал ни одной войны.