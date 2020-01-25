Трамп показал новый логотип Космических сил США

Президент США Дональд Трамп показал новую эмблему Космических сил США, сформированных в 2019 году.

По границам знака круглой формы написано «Космические силы США» и «Министерство военно-воздушных сил», частью которого эти вооруженные силы являются. Внутри круга помещена планета Земля с белой фигурой в виде наконечника стрелы, устремленной вверх и опоясанной орбитой. Внизу римскими цифрами написан год основания сил — 2019-й.

«После консультации с нашими великими военными лидерами, дизайнерами и другими, я рад представить новый логотип Космических сил США, шестого отделения нашей великолепной армии!» — отметил Трамп в своем Twitter-аккаунте.

Космические силы являются шестым видом вооруженных сил США, созданным для того, чтобы проводить военные операции в Космосе. На данный момент КС состоят из порядка 16 тысяч американских солдат.