Трамп показал «болливудское» видео с собой в главной роли

Американский президент Дональд Трамп развеселил своих подписчиков в Twitter. Глава Белого дома ретвитнул на свою страницу ролик, на котором он предстал персонажем одной из лент Болливуда.

Американский лидер показан в образе главного героя индийской картины «Бахубали: Рождение легенды». Изначально видеозапись была опубликована в аккаунте Sol, его автором пользователь соцсети.

«С нетерпением жду встречи с моими хорошими друзьями в Индии!» — подписал Трамп пост.

Дональд Трамп уже на следующей неделе прибудет в Индию с двухдневным визитом. Страны обсудят торговые соглашения и поставки военного оборудования. Индийские власти так сильно хотят впечатлить лидера США, что даже пытаются скрыть от него трущобы.

Эксперт рассказал «360», почему близкий союзник России — Индия — стремится к сближению со Штатами и как это может помочь Кремлю.