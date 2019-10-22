Трамп пойдет на ядерную сделку с Россией и Китаем

Дональд Трамп напомнил о своих планах заключить ядерную сделку с Россией и Китаем. Ведь прежний договор, по его мнению, расторгли из-за РФ — якобы страна «делала то, что не должна была».

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«Я считаю, что когда мы соберемся с Россией и Китаем, мы разработаем ядерную сделку», — сказал Трамп, передает Fox News. Президент США добавил, что этот вопрос уже обсуждается с обеими странами — последнюю беседу Трамп вел с китайскими представителями в ходе торговых переговоров. Когда он обсуждал сделку с Россией, не уточняется.

Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений заканчивает свое действие в феврале 2021 года (действует с 2010-го). Документ является единственным соглашением между Россией и США, напомнила «Газета.ru». Однако до сих пор американская администрация не уточнила, собирается ли его продлевать.

Недавно советник по нацбезопасности США Джон Болтон заявил, что соглашение вряд ли продлят, так как в документе есть недостатки.