Трамп похвастался тайными знаниями о сексуальной жизни Макрона

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что знает тайные подробности об интимной жизни французского лидера Эммануэля Макрона. Об этом написало издание The Rolling Stone со ссылкой на два анонимных источника.

По словам собеседников издания, Трамп хвастался тем, что знает пикантные тайны о сексуальной жизни Макрона, перед своими ближайшими соратниками. Бывший американский лидер рассказывал об этом как во время, так и после своего пребывания в Белом доме. Французские власти знают о высказываниях Трампа и пытаются понять, что именно он имел в виду.

«Само известие о его существовании вызвало переполох по обе стороны Атлантики. Слова Трампа о „шалостях“, якобы присущих Макрону, о которых знают „не так много людей“, только усилили тревогу», — отметили журналисты.

Как заявили источники, бывший президент утверждал, что некоторую информацию узнал из разведывательных данных. Во время обыска в поместье Мар-а-Лаго сотрудники ФБР изъяли документы, один из которых назывался «Информация касательно президента Франции». Пока неясно, связаны ли эти бумаги с личной жизнью президента Франции.