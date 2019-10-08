Трамп похвастался разработкой нового вооружения и подводной лодки

США работают над новым вооружением. В частности, идет разработка подводной лодки новейшего образца. Такое заявление сделал американский президент Дональд Трамп.

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«Мы сейчас разрабатываем невероятные новые вооружения. У нас есть такие вооружения, которые никто даже не может себе представить, — рассказал глава Белого дома. Его процитировал ТАСС.

По его словам, в ближайшие недели некоторые образцы могут быть показаны. Он также отметил, что Штаты занимаются развитием и обновлением ядерного вооружения.

Трамп упомянул строительство подводных лодок, «о которых даже никто не может подумать». При этом президент выразил надежду, что США никогда не придется их использовать.

Также Дональд Трамп высказался и о недопустимости нанесения ударов Турцией по американским военным и их союзникам на северо-востоке Сирии. Он отметил, что на территории, где находились 50 военных из США, Анкара начала военную операцию.

«Я не хочу, чтобы они были ранены или убиты, чтобы с ними что-то случилось. Я сказал президенту [Турции Тайипу] Эрдогану: «Не навредите кому-либо из наших людей или столкнетесь с большими проблемами», — подчеркнул он.