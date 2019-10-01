Президент США Дональд Трамп сообщил о принятии новейшего военного оборудования, а также о полной модернизации ядерных сил страны. Ранее в США наблюдался дефицит боеприпасов, уверяет Трамп, но он уже все исправил. Американский политолог Эндрю Корыбко рассказал «360», о каком оружии мог говорить лидер США.

Свое заявление американский президент сделал на церемонии, в ходе которой генерал Марк Милли сменил Джозефа Данфорда на посту председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США. Трамп рассказал, что у Штатов есть новейшее оборудование, о котором «никто никогда даже не слышал».

«У нас есть оружие, которое, молю Бога, нам никогда не придется использовать. Наши ядерные силы были полностью модернизированы — что-то совершенно новое, а что-то было обновлено», — отметил Дональд Трамп.

Сомневаться в словах президента США не стоит, полагает американский политолог Эндрю Корыбко. Он и раньше заявлял, что вооруженные силы будут модернизированы. Распространяется это на все типы вооружений.

«Под оружием, о котором еще никто не слышал, Трамп, скорее всего, подразумевал лазерное и космическое, а также боеприпасы с силой, эквивалентной мощности ядерного оружия или превосходящей ее», — полагает эксперт.

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Впрочем, ждать подробностей о модернизации и нововведениях пока не стоит. США могут раскрыть некоторые детали своих секретных военных программ в будущем. Сделают они это, если понадобится сдержать угрозы от других стран или распространить свою мягкую силу.

Корыбко подмечает, что количество боеприпасов с приходом Трампа действительно увеличилось. Пентагон получил беспрецедентно высокое финансирование под его руководством.

Россия также уже давно модернизирует свои вооруженные силы, о чем не раз говорили и Владимир Путин, и Сергей Шойгу.