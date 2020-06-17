Трамп похвастался несуществующей вакциной от СПИДа
Президент США Дональд Трамп заявил, что американские ученые могут создать вакцину от коронавируса, потому что они уже «придумали вакцину от СПИДа». Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на The Hill.
Трамп рассказал, что работает «с замечательными учеными и докторами» и они «лучшие, самые умные, самые выдающиеся».
«И они придумали вакцину от СПИДа», — добавил президент. Предполагается, что речь шла о предэкспозиционной или доконтактной профилактике ВИЧ. Она снижает риск инфицирования, но не является вакциной.