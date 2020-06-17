Трамп похвастался несуществующей вакциной от СПИДа

Трамп рассказал, что работает «с замечательными учеными и докторами» и они «лучшие, самые умные, самые выдающиеся».

«И они придумали вакцину от СПИДа», — добавил президент. Предполагается, что речь шла о предэкспозиционной или доконтактной профилактике ВИЧ. Она снижает риск инфицирования, но не является вакциной.