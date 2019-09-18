  • Трамп похвастался энергетической независимостью США

    18 сентября 2019, 20:05

    Алена Макаренко

    Президент США Дональд Трамп порадовался энергетической независимости его страны после недавних атак на нефтяные объекты Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом он написал в своем Twitter, сообщило ИА RNS.
    Трамп похвастался энергетической независимостью США

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    «Так приятно, что наша страна теперь энергетически независима. Состояние США лучше, чем когда-либо прежде. Сильнейшая на сегодняшний день армия, самая большая экономика, номер один в энергетике!», — заявил американский лидер.

    Десять дронов атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Saudi Aramco 14 сентября в городах Саудовской Аравии Хурайс и Абкаик. Ответственность за эту атаку взяли на себя хуситы из Йемена — военизированная группировка шиитов-зейдитов. Именно с ними воюют Саудовская Аравия и вся арабская коалиция. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Тегеран все отрицает.

    Из-за взрывов объекты временно перестали работать. Суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое. Добычу топлива восстановили к 17 сентября.