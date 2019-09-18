Трамп похвастался энергетической независимостью США

Эр-Рияд докажет причастность Ирана к атакам на НПЗ Подробнее

«Так приятно, что наша страна теперь энергетически независима. Состояние США лучше, чем когда-либо прежде. Сильнейшая на сегодняшний день армия, самая большая экономика, номер один в энергетике!», — заявил американский лидер.

Десять дронов атаковали нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) Saudi Aramco 14 сентября в городах Саудовской Аравии Хурайс и Абкаик. Ответственность за эту атаку взяли на себя хуситы из Йемена — военизированная группировка шиитов-зейдитов. Именно с ними воюют Саудовская Аравия и вся арабская коалиция. Однако госсекретарь США Майк Помпео обвинил в нападении Иран. Тегеран все отрицает.

Из-за взрывов объекты временно перестали работать. Суточная нефтедобыча королевства сократилась почти вдвое. Добычу топлива восстановили к 17 сентября.