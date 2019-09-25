Трамп похвалил стремление России к миру в Донбассе

Минюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа с Зеленским Подробнее

«Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать (в переводе ТАСС — „хотел бы чего-то добиться“ — ред.). Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — сказал Трамп.

Он встретился с Зеленским на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Глава Белого дома заявил, что его собеседник «достиг прогресса в отношениях с Россией».

«Продолжайте в том же духе», — напутствовал Трамп.

Зеленский, в свою очередь, сказал, что приоритетом для него является прекращение войны в Донбассе и возвращение утраченных территорий, включая Крым, сообщил «Интерфакс».

«Мой приоритет — остановить войну на Донбассе, вернуть обратно наши территории — Донбасс, Крым, Луганск», — заявил политик, поблагодарив США за поддержку в этих вопросах.

«Если вы помните, вы потеряли Крым во время работы другой администрации США, а не администрации Трампа», — ответил на это американский лидер.