  • Трамп похвалил стремление России к миру в Донбассе

    25 сентября 2019, 22:37

    Кирилл Фролов

    Президент США Дональд Трамп считает, что Владимир Путин стремится к налаживанию ситуации на востоке Украины. США рассчитывают, что украинские и российские власти обсудят имеющиеся проблемы. Об этом Трамп заявил на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщило РИА «Новости».
    Трамп похвалил стремление России к миру в Донбассе

    Минюст США не нашел нарушений в разговоре Трампа с Зеленским

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    «Я верю, что президент Путин хотел бы что-то сделать (в переводе ТАСС — „хотел бы чего-то добиться“ — ред.). Я действительно надеюсь, что у вас получится встретиться с президентом Путиным и обсудить проблемы. Это было бы огромным достижением», — сказал Трамп.

    Он встретился с Зеленским на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

    Глава Белого дома заявил, что его собеседник «достиг прогресса в отношениях с Россией».

    «Продолжайте в том же духе», — напутствовал Трамп.

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    Зеленский, в свою очередь, сказал, что приоритетом для него является прекращение войны в Донбассе и возвращение утраченных территорий, включая Крым, сообщил «Интерфакс».

    «Мой приоритет — остановить войну на Донбассе, вернуть обратно наши территории — Донбасс, Крым, Луганск», — заявил политик, поблагодарив США за поддержку в этих вопросах.

    «Если вы помните, вы потеряли Крым во время работы другой администрации США, а не администрации Трампа», — ответил на это американский лидер.