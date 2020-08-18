Трамп поглумился над Обамой и Байденом, придумав им обидное прозвище

Глава США Дональд Трамп любит пошутить над своими политическими оппонентами. Иногда получается весьма остроумно. В этот раз досталось двум политикам — экс-президенту США Бараку Обаме и бывшего вице-президента Джо Байдену.

Дело в том, что Байден сейчас является соперником Трампа на президентских выборах и поэтому глава страны постоянно его цепляет и придумывает обидные прозвища. Раньше, например, Трамп называл Байдена «Сонным Джо» (Sleepy Joe).

«Сонный Джо был в политике уже 40 лет и ничего не сделал. Теперь он делает вид, что знает ответы», — писал Трамп об оппоненте в Twitter.

В этот раз президент, выступая в Минесоте, раскритиковал экономическую политику Обамы. Трамп заявил, что она шла вразрез с интересами простых американцев.

«Это были Обама и Байден. Обайден, как и их называю, если коротко», — сказал глава государства.

Он заявил, что такая кличка экономит много времени.