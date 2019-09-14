США в ходе спецоперации в Афганистане и Пакистане уничтожили сына Усамы бен Ладена Хамзу. Об этом сообщил президент Дональд Трамп.

«Хамза бен Ладен, высокопоставленный член „Аль-Каиды“* и сын Усамы бен Ладена, был убит в ходе антитеррористической операции США в регионе Афганистана и Пакистана», — цитирует РИА «Новости» заявление президента.

Как заявил Трамп, уничтожение Хамзы бен Ладена лишит группировку важных лидерских качеств и символической родственной связи. Кроме того, по словам американского президента, это подорвет действия террористов, поскольку Хамза отвечал за планирование и работу с разными группировками.

Об уничтожении Хамзы бен Ладена сообщалось летом, однако США официально подтвердили это только сейчас.

США объявили шесть минут молчания в память о жертвах 9/11 Подробнее

В 2017 году Госдепартамент США назвал Хамзу бен Ладена особо опасным террористом международного масштаба. По неофициальным данным, его отец готовил Хамзу с самого детства, чтобы однажды тот возглавил террористическую группировку.

*«Аль-Каида» — террористическая организация, запрещена в России.