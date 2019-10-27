Трамп подтвердил ликвидацию главы ИГ* аль-Багдади

Президент США Дональд Трамп подтвердил ликвидацию главаря террористической группировки «Исламское государство»* Абу Бакра аль-Багдади. Трамп поблагодарил за помощь Россию.

«Главарь боевиков аль-Багдади взорвал пояс смертника, пытаясь спрятаться от военнослужащих США в подземном туннеле», — рассказал подробности спецоперации американский глава. Его процитировал сайт телеканала «Звезда».

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В ходе своего доклада Трамп выразил благодарность руководству России, а также Сирии, Ирака и Турции. Трамп объяснил, что российские военные пропустили боевые вертолеты США над территорией, которая находится под их контролем, тем самым внеся собственный вклад в ликвидацию главаря террористов.

Глава Белого Дома добавил, что Абу Бакр аль-Багдади погиб, «как собака и трус». Мир при этом стал намного безопаснее, подчеркнул американский лидер.

Уничтоженного террориста на самом деле зовут Ибрагим Авад Ибрагим аль-Бадри. СМИ неоднократно сообщали о его ликвидации, но всякий раз сообщения оказывались ложными.

*ИГ, «Исламское государство» — террористическая организация, запрещена в России