Трамп подписал законы о демократии в Гонконге ради мирового лидерства США

Мир наблюдает за торгово-экономической войной между США и Китаем уже больше года. Она началась из-за желания сформировать новый мировой порядок.

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«США стремятся не упустить свое лидирующее положение, Китай хочет его приобрести, не обостряя при этом ситуацию», — рассказал Киреев.

Американский лидер мог подписать законы для разжигания внутренних противоречий в Китае, предположил политолог. Сейчас у США осталось мало механизмов воздействия на Китай. Поэтому Трамп использует все, что есть. В течение года Вашингтон использовал экономические меры давления. Теперь же американцы добавили к этому политические способы давления на КНР, для этого они разжигают внутренние противоречия.

«Они пытаются создать неблагоприятные условия, чтобы Китай был занят собственными проблемами, уменьшил свое влияние на международной арене и был более сговорчивым в переговорах с США», — уверен Киреев.

Ранее Трамп подписал закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге» и закон о запрете поставок туда определенной полицейской экипировки. Он хочет, чтобы руководители Китая и Гонконга мирно урегулировали свои разногласия. Благодаря этому наступит долгосрочный мир и процветание. Закон предполагает ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии. Кроме того, Вашингтон введет санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека.

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МИД Китая назвал новые законы «неприкрытым гегемонистским поведением» и явным вмешательством во внутренние дела Гонконга. В ведомстве пригрозили США ответными мерами.

Массовые протесты начались в Гонконге в июне из-за рассмотрения законопроекта об экстрадиции. За это время полицейские задержали 5800 местных жителей. После масштабных акций власти Гонконга пошли на уступки и в начале октября отозвали законопроект. Однако протесты продолжаются до сих пор.