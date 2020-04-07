Луна теперь не для землян, а для американцев. Трамп подписал закон

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ, в котором подчеркивается, что США не признают соглашение ООН 1979 года, в котором Луна признается всеобщим достоянием человечества. Новый американский документ поддерживает коммерческую разработку недр спутника Земли и других небесных тел.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на распространенный Белым домом текст указа.

В нем сказано, что американцы обладают правом вести коммерческое исследования и добычу полезных ископаемых в космическом пространстве.

«Космическое пространство является с юридической и физической точки зрения уникальным пространством для деятельности человека, и Соединенные Штаты не рассматривают его в качестве всеобщего достояния. Таким образом, политика Соединенных Штатов должна заключаться в том, чтобы стимулировать международную поддержку добычи и использования ресурсов в космосе со стороны государственных и частных действующих лиц», — отмечается в указе.

Так как Вашингтон отказался признавать резолюцию Генассамблеи ООН о деятельности государств на Луне и в космосе, госсекретарю США было предписано противодействовать любым попыткам государств или международных организаций рассматривать соглашение о деятельности на Луне «в качестве отражающего или каким-либо иным образом выражающего обычное международное право».

В 2019 году в США стартовала новая американская программа освоения Луны под названием Artemis. Космическое агентство NASA намерено высадить астронавтов на спутник Земли в 2024 году.

На 2020 год назначен запуск пилотируемого американского корабля с экипажем на МКС.