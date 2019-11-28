Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге

Китай выразил протест США из-за одобрения законопроекта по Гонконгу Подробнее

Из текста заявления следует, что закон подтверждает и корректирует закон о политике Соединенных Штатов в отношении Гонконга от 1992 года, а также уточняет позицию Вашингтона по отношению к Гонконгу и определяет оценку происходящих там политических событий. Кроме того, глава Белого дома также подписал закон, который запрещает экспорт специализированного полицейского оборудования из США в Гонконг.

По словам Трампа, он подписал эти законы «из уважения к председателю КНР Си Цзиньпину, Китаю и народу Гонконга». Как отметил американский президент, данные меры приняты в надежде на то, что лидеры и представители Китая и Гонконга смогут «мирным путем» урегулировать имеющиеся между ними разногласия, что должно привести к «долгосрочному миру и процветанию для всех».

Министерство иностранных дел Китая ранее выразило США протест в связи с рассмотрением этого законопроекта.