Трамп подписал указ о борьбе с угрозой китайского мобильного приложения

Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «О борьбе с угрозой WeChat». Лидер государства дал 45 дней на завершение всех сделок, которые связаны с китайской платформой.

Глава Штатов обвинил создателей приложения в сборе информации об американцах. По его словам, они могли осуществлять шпионаж, шантаж и слежку за физическими лицами и организациями в США, информирует «Свободная пресса».

Ранее был подписан аналогичный документ по борьбе с китайским приложением TikTok.