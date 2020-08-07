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    07 августа 2020, 12:43

    Трамп подписал указ о борьбе с угрозой китайского мобильного приложения

    Полина Петрова

    Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ «О борьбе с угрозой WeChat». Лидер государства дал 45 дней на завершение всех сделок, которые связаны с китайской платформой.
    Трамп подписал указ о борьбе с угрозой китайского мобильного приложения

    Глава Штатов обвинил создателей приложения в сборе информации об американцах. По его словам, они могли осуществлять шпионаж, шантаж и слежку за физическими лицами и организациями в США, информирует «Свободная пресса».

    Ранее был подписан аналогичный документ по борьбе с китайским приложением TikTok.

    Новости SMI.FM