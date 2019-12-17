Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом. Не все евреи с ним согласны

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Этот документ не о свободе слова, а о защите прав людей. Так считает Антон Конев. По его словам, раньше от тех, кто высказался против, темнокожих или испанцев защищал закон, евреи же не были защищены. При этом сейчас огромное количество атак на евреев, особенно в университетах. Указ дает дополнительную защиту этим людям.

«Право слова не совсем не ограничено. Нельзя призывать к насилию, нельзя призывать к революции с помощью вооруженных сил, нельзя оскорблять кого-либо и писать на стенах, что все евреи гниды, допустим. Если раньше были защищены другие группы, а евреи — нет, то теперь это меняется. Теперь это будет считаться именно ущемлением прав евреев, как в случаях с темнокожими», — заявил собеседник «360».

Он отметил, что еврейские организации поддержали решение Трампа. В этом плане с ним оказались солидарны даже демократы. Тем же, кто переживает, что не сможет критиковать политику Израиля, Конев посоветовал грамотно формулировать и тактично выражать свое недовольство: «Критиковать можно по-разному, в том числе и правительство Израиля. „Смерть Израилю“, „Израиль — говно!“ — такие формулировки против Израиля и евреев запрещены. Это будет запрещено. Нужно просто конкретно выражаться и обосновывать недовольство политикой, например», — заключил собеседник.

Согласно указу, антисемитизм теперь подпадает под действие раздела Закона о гражданских правах от 1964 года. Последний запрещает государственное финансирование программ или организаций, проповедующих расовую дискриминацию. Сам же термин антисемитизм авторы документа трактуют как неприязнь к иудеям, а не евреям.

«Хотя глава шестая и не покрывает дискриминацию на основе религии, глава шестая не исключает защиты лиц, которые сталкиваются с дискриминацией по признаку расы, цвета кожи или национального происхождения, также и по признаку принадлежности к группе, отправляющей определенные религиозные обряды. Дискриминация иудеев может рассматриваться как нарушение статьи шестой», — написано в «Указе о борьбе с антисемитизмом».

Дональд Трамп подписал указ во время приема в Белом доме по случаю еврейского праздника — Хануки. Большинство еврейских организаций поддержало Трампа и его решение. Объединяющий многие еврейские общины Штатов Ортодоксальный союз даже заявил, что «аплодирует» решению президента». Однако некоторые, например издание New York Times, раскритиковали главу государства за якобы знак равенства между иудаизмом и национальностью.