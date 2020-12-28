Трамп подписал бюджет на 2021 финансовый год

Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. Он включает в себя пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщил Белый дом, размер пакета экономической помощи составляет 900 миллиардов долларов, пишет РИА «Новости».

Трамп подписал законопроект в его первоначальном виде, в котором предусматривается выплата в размере 600 долларов на человека. Сам Трамп ранее затребовал, чтобы размер такой выплаты составил две тысячи долларов.

Пакет экономической помощи входит в 1,4-триллионный бюджет. Он обеспечит работу правительства до сентября следующего года.

Трамп, как предполагается, согласившись на подписание документа, обеспечил договоренность о том, что переговоры о дополнительной экономической помощи будут продолжены.

На прошлой неделе Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который одобрил конгресс США. Американский лидер отметил, что в резолюцию не включили важные меры, зато включили те статьи, которые противоречат позиции администрации в отношении интересов страны.