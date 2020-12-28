facebook_pixel
    28 декабря 2020, 04:43

    Трамп подписал бюджет на 2021 финансовый год

    Валерия Шафирко

    Президент США Дональд Трамп подписал проект бюджета на 2021 финансовый год. Он включает в себя пакет мер стимулирования экономики в связи с пандемией коронавируса.

    Как сообщил Белый дом, размер пакета экономической помощи составляет 900 миллиардов долларов, пишет РИА «Новости».

    Трамп подписал законопроект в его первоначальном виде, в котором предусматривается выплата в размере 600 долларов на человека. Сам Трамп ранее затребовал, чтобы размер такой выплаты составил две тысячи долларов.

    Пакет экономической помощи входит в 1,4-триллионный бюджет. Он обеспечит работу правительства до сентября следующего года.

    Трамп, как предполагается, согласившись на подписание документа, обеспечил договоренность о том, что переговоры о дополнительной экономической помощи будут продолжены.

    На прошлой неделе Трамп наложил вето на оборонный бюджет, который одобрил конгресс США. Американский лидер отметил, что в резолюцию не включили важные меры, зато включили те статьи, которые противоречат позиции администрации в отношении интересов страны.