  • Трамп подготовил очередные санкции. Теперь для Турции

    13 октября 2019, 18:08

    Алексей Сахаров

    Президент США Дональд Трамп заявил, что совместно с Конгрессом готовит ряд санкций против Турции. Ограничительные меры будут введены из-за военной операции, которую Турция начала в Сирии 9 сентября.
    Трамп подготовил очередные санкции. Теперь для Турции

    «Казначейство готово к работе… Есть большой консенсус по этому вопросу. Турция попросила, чтобы мы это не делали. Будьте на связи!» — написал Трамп в Twitter.

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    Тем временем министр финансов США Стивен Мнучин также заговорил об антитурецких санкциях. Он заявил, что министерство готово «немедленно» ввести ограничительные меры в случае необходимости.

    Законопроекты о введении санкций против Анкары из-за начатой Турцией военной операции в Сирии ранее уже были внесены в Конгресс. Технически их осталось только проголосовать и принять.

    О начале военной операции «Источник мира» президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Основными целями военной кампании названы очистка приграничной с Турцией сирийской территории от террористов. Также военные Турции собрались создать на отвоеванной территории зоны безопасности. Там, по замыслу Анкары, можно будет разместить сирийских беженцев.