Трамп поделился деталями строительства стены на границе с Мексикой
Американский лидер Дональд Трамп уточнил, что сейчас идет активное строительство стены на границе США и Мексики. По словам президента, к началу 2021 года она достигнет 500 миль в длину. Об этом сообщила «Свободная пресса».
Трамп подчеркнул, что в настоящее время «стена находится в стадии строительства».
Он отметил, что на данный момент готовы уже 129 миль стены, то есть 207,6 километра. Предполагается, что в начале следующего года ее протяженность составит 500 миль или 804,7 километра.
Ранее несколько участков американской стены на границе с Мексикой упали от сильного ветра.