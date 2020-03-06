Трамп поделился деталями строительства стены на границе с Мексикой

Трамп подчеркнул, что в настоящее время «стена находится в стадии строительства».

Он отметил, что на данный момент готовы уже 129 миль стены, то есть 207,6 километра. Предполагается, что в начале следующего года ее протяженность составит 500 миль или 804,7 километра.

Ранее несколько участков американской стены на границе с Мексикой упали от сильного ветра.