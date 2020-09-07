Дональд Трамп поддержал прекращение реализации проекта «Северный поток — 2» из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным.

Утром в понедельник канцлер ФРГ Ангела Меркель решила, что Берлин может увязать позиции по проекту «Северный поток 2» с ответом на ситуацию с Навальным.

«Канцлер придерживается мнения, что нельзя ничего исключать с самого начала», — сказал официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Но он отметил, что пока слишком рано делать выводы по Навальному — у ЕС должна быть по этому вопросу единое мнение.

На прошлой неделе власти Германии сообщили, что в организме Навального найдены следы отравления боевым веществом группы «Новичок». Но тогда Меркель отметила, что с «Северным потоком 2» это никак увязывать не будут — газопровод должен быть достроен.