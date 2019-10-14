Трамп поддержал бывшего пресс-секретаря на «Танцах со звездами»

«Проголосуйте сегодня за хорошего парня Шона Спайсера на „Танцах со звездами“. Он всегда был с нами», — написал Трамп.

Спайсер выступает в паре с профессиональной танцовщицей Линдси Арнольд. Несколько раз протеже Трампа оказывался на грани вылета из шоу, очередной сезон которого стартовал этой осенью на телеканале ABC.

Его спасали зрители, а один раз он смог продолжить борьбу из-за травмы одного из участников телеконкурса.

Пост пресс-секретаря Белого дома Спайсер занимал недолго — с января по июль 2017 года. Он подал в отставку в качестве протеста против назначения финансиста Энтони Скарамуччи на должность руководителя отдела Белого дома по связям с общественностью.