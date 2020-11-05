Трамп подаст иски в каждом штате, где побеждает Байден

Президент США Дональд Трамп заявил, что подаст иски за мошенничество на выборах. Он планирует обжаловать результаты в тех штатах, где лидирует его противник Джо Байден.

Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

«Мы юридически оспорим все недавние штаты, на которые претендует Байден, за мошенничество на выборах и мошенничество на выборах на уровне штата. Множество доказательств — просто посмотрите СМИ. Мы выиграем!» — написал он.

Всеобщие выборы прошли в США 3 ноября. Американцы выбрали не только новых президента и вице-президента, но и треть парламента, всех членов Палаты представителей, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий, а также местные законодательные собрания ряда штатов. Некоторые штаты также проголосовали за легализацию наркотиков.

Результаты выборов американского лидера пока неизвестны. Чтобы победить, один из кандидатов должен получить поддержку 270 выборщиков. Сейчас лидерство удерживает Джо Байден, однако голоса подсчитали пока не во всех штатах.