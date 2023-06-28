Мир 28 июня 2023, 08:51 Трамп подал встречный иск к писательнице Кэрролл после обвинения в изнасиловании Bloomberg: бывший президент США Трамп подал в суд на писательницу Кэрролл Фото: правительство США / Flickr

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Бывший президент США Дональд Трамп подал встречный иск к писательнице Элизабет Джин Кэрролл, которая в 2019 году обвинила его в изнасилование и клевете. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Согласно заявлению, репутации Трампа нанесли значительный ущерб, что, в свою очередь, привело к чрезмерной сумме убытков», — написало издание.

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При этом ранее жюри признало бывшего американского лидера невиновным в изнасиловании. Как отметили журналисты, «его действия во время предполагаемого нападения в 1996 году не зашли так далеко».

Присяжные пришли к выводу, что Трамп, который стремится вернуться в Белый дом на президентских выборах 2024 года, несет ответственность за сексуальное насилие, но не за изнасилование.

Первый судебный процесс Кэрролл выиграла, но Трамп интерпретировал приговор как своего рода победу. Теперь он подал ответный иск о диффамации — распространении порочащих сведений. Сторона бывшего президента считает, что она специально хотела ему навредить.

«Адвокат Трампа Алина Хабба утверждает, что возможность для подачи встречного иска появилась в этом месяце, когда Кэрролл разрешили внести поправки в ее иск», — указало СМИ.

Писательница в жалобе заменила слова «изнасилование» на «сексуальное насилие», а также добавила замечания Трампа о ней в эфире CNN, когда он назвал ее лгуньей и обвинил в фабрикации нападения. Сейчас экс-глава Белого дома должен выплатить Кэрролл пять миллионов долларов.

Ранее стало известно о скандале с сыном нынешнего президента США Джо Байдена Хантером. Он заключил сделку с прокуратурой и признал обвинения в неуплате подоходного налога, а также в незаконном хранении оружия.