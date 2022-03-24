Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон из-за выдумок про Россию

Экс-президент США Дональд Трамп подал в суд на Хиллари Клинтон, обвинив свою бывшую соперницу на выборах 2016 года и руководство Демпартии в попытке сфальсифицировать их путем распространения фейков о его сговоре с Россией. Об этом сообщило Reuters.

Иск поступил в федеральный суд восточного округа Флориды. Трамп обвинил Клинтон и демократов, что шесть лет назад они пытались повлиять на исход выборов с помощью вбросов о его несуществующих связях с Кремлем. В иске указано, что ответчики сговорились и выдумали ложную теорию, якобы республиканец вступил в сговор с «враждебным иностранным государством».

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, уже после победы Трампа на выборах назначенный расследовать его предполагаемые связи с Россией, по итогам не нашел никаких доказательств.

В феврале Трамп назвал гениальным решение президента РФ Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. А после начала спецоперации на Украине заявил, что Путин умен и сумел перехитрить глупых лидеров западных стран, которые пытались сдержать Россию санкциями.