Трамп почувствовал себя суперменом, приняв лекарство от COVID-19

По словам главы государства, заразившись, он «ощущал себя не очень хорошо».

«Я не чувствовал себя, как должен чувствовать ваш президент. Я не чувствовал себя суперменом», — сказал он на предвыборном митинге в штате Висконсин.

В больнице Трампу влили антитела, и на следующее утро он «чувствовал себя сильнее, чем когда-либо». «Я хотел уйти оттуда», — заявил он своим сторонникам.

Также хозяин Белого дома пообещал скорую разработку американской вакцины от COVID-19. Трамп при этом заявил собравшимся, что эпидемия в скором времени «уйдет сама», и даже без использования вакцины.

Президент США переболел коронавирусом в начале октября. Три дня он провел в больнице, а затем вернулся в Белый дом. Также вирус нашли у его жены Мелании и 14-летнего сына Бэррона.

Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Основными соперниками являются Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.