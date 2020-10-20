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    20 октября 2020, 03:05

    Трамп почувствовал себя суперменом, приняв лекарство от COVID-19

    Кирилл Фролов

    Причиной быстрого выздоровления президента США Дональда Трампа от коронавируса стал экспериментальный коктейль из антител от компании Regeneron. Сам Трамп при этом «почувствовал себя суперменом», сообщила Chicago Tribune.
    Трамп почувствовал себя суперменом, приняв лекарство от COVID-19

    По словам главы государства, заразившись, он «ощущал себя не очень хорошо».

    «Я не чувствовал себя, как должен чувствовать ваш президент. Я не чувствовал себя суперменом», — сказал он на предвыборном митинге в штате Висконсин.

    В больнице Трампу влили антитела, и на следующее утро он «чувствовал себя сильнее, чем когда-либо». «Я хотел уйти оттуда», — заявил он своим сторонникам.

    Также хозяин Белого дома пообещал скорую разработку американской вакцины от COVID-19. Трамп при этом заявил собравшимся, что эпидемия в скором времени «уйдет сама», и даже без использования вакцины.

    Президент США переболел коронавирусом в начале октября. Три дня он провел в больнице, а затем вернулся в Белый дом. Также вирус нашли у его жены Мелании и 14-летнего сына Бэррона.

    Президентские выборы в Соединенных Штатах пройдут 3 ноября. Основными соперниками являются Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден.