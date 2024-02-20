Мир 20 февраля 2024, 01:32 Трамп по требованию конкурентов прокомментировал смерть Навального Экс-президент США Трамп о смерти Навального: Америка идет по пути разрушения РИА «Новости»

Читать 360tv в

Кандидат в президенты США Дональд Трамп по настоянию конкурентов прокомментировал смерть россиянина Алексея Навального. Бывший глава Белого дома написал в социальной сети Truth Social, что стал лучше осознавать, что Америка идет по дороге к разрушению.

Трамп в своем комментарии сосредоточился на внутренней политике США, в отличие от других американских политиков.

Реклама

«Неожиданная смерть Алексея Навального заставила меня больше и больше осознать, что происходит в нашей стране. Это медленное и постепенное движение — продажные лево-радикальные политики, прокуроры и судьи ведут нас по дороге к разрушению», — заявил Трамп.

Он отметил, что Америку уничтожают подтасованные выборы и несправедливые решения судов. Трамп заявил, что США — это проигрывающая нация в упадке.

Алексей Навальный скончался после прогулки в исправительной колонии. Заключенный потерял сознание, бригада медиков не смогла реанимировать его.