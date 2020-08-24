Трамп планирует отделить экономики США и Китая

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности отделить экономику своей страны от китайской. Это может произойти, если Трамп вновь победит на выборах.

О своем намерении Дональд Трамп рассказал журналистам Fox News. Президента спросили, что он будет делать с экономикой Китая, если победит на выборах. Американский президент ответил, что экономики разъединит, если Китай не изменит своего отношения к их стране.

«Мы теряем миллиарды, сотни миллиардов долларов. Мы ничего не получаем от Китая. <…> Все, что мы делаем, это теряем деньги», — заявил Трамп.

Торговое соглашение США с Китаем было подписано в январе. С помощью этого документа Дональд Трамп ослабил напряжение между двумя крупнейшими экономиками мира.

Однако после обвинений Китая в пандемии коронавируса со стороны Дональда Трампа отношения между странами ухудшились.

Накануне стало известно, что Дональд Трамп планирует воспользоваться британской экспериментальной вакциной от коронавируса. Внедрить препарат хотят до ноября. Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса появилась в России. Препарат создали ученые из центра Гамалеи.