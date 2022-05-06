Бывший американский лидер Дональд Трамп изучал возможность нанести точечные ракетные удары по нарколабораториям в Мексике и тем самым ликвидировать картели. Об этом написала газета The New York Times со ссылкой на выдержки из воспоминаний экс-министра обороны США Марка Эспера, готовящихся к публикации.

Эспер в своих мемуарах процитировал Трампа: «У них нет контроля над своей страной. Мы могли бы запустить несколько ракет Patriot и тихо уничтожить лаборатории <…> никто не узнает, что это были мы».

После всеобщих выборов и прихода к власти Джо Байдена, в ноябре 2020 года, бывший глава Белого дома отправил Марка Эспера в отставку. После этого он написал воспоминания о работе с Трампом. Пентагон цензурировал мемуары, из них был изъят болльшой фрагмент текста, который посчитали секретной информацией. Эспер усмотрел в этом нарушение конституционных прав. В конце ноября стало известно, что он подал в суд на Пентагон.