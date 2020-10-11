Американские журналисты выяснили, что Дональд Трамп планировал яркую выписку из госпиталя. Некоторое время президент лежал там с коронавирусом.

Трамп хотел выйти в футболке с изображением Супермена. Сначала он хотел притвориться уставшим и болезненным, потом неожиданно скинуть пиджак, разорвать рубашку, а там — Супермен. Об этом со ссылкой на источники в госпитале сообщила газета The New York Times.

Как отмечают авторы статьи, такой жест должен был вселить в американцев уверенность в несокрушимости здоровья главы государства. Но, как все знают, Трамп решил этого не делать. Причины источник не сообщил.

Коронавирус у Дональда Трампа и его жены Мелании Трамп выявили 2 октября. В этот же день он прилетел в госпиталь имени Уолтера Рида в городе Бетесда, а через три дня выписался.

В субботу, 10 октября, Трамп впервые после информации о заражении выступил перед публикой. Глава государства общался с людьми с балкона Белого дома.

Ранее президент США рассказал, что больше не болен СОVID-19. Кроме того, он отметил, что у него мог появиться иммунитет к коронавирусу.