Трамп перевел производство США на режим военного времени

Глава США Дональд Трамп перевел американское производство в режим военного времени. Это позволит ему найти ресурсы для производства необходимого количества аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Они нужны для поддерживающей терапии больных коронавирусом.

«Министр здравоохранения вместе с министром внутренней безопасности должен использовать все полномочия в соответствии с законом (об оборонном производстве — ред.), чтобы обеспечить поставки материалов подразделениям или дочерним предприятиям нижеперечисленных производителей аппаратов ИВЛ», — сказано в меморандуме Трампа, опубликованном Белым домом.

Всего в США заниматься производством ИВЛ будут шесть крупных компаний, в том числе General Electric.

США сегодня являются самой «зараженной» страной мира. Коронавирусом там инфицированы 236 339 человек, по данным Университета Хопкинса. Руководство государства вынуждены принимать экстренные меры. Накануне стало известно, что крупную партию масок Штаты буквально увели из-под носа французов. Китай должен был поставить средства защиты больницам и домам престарелых Франции, но уже в полете лайнер сменил курс и отправился в США.

Из-за нехватки масок американским врачам приходится использовать хэллоуинские или горнолыжные вместо медицинских.