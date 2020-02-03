    03 февраля 2020, 13:18

    Трамп перепутал штаты своей страны

    Артур Блянихов

    Хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь оконфузился. Он перепутал штаты, поздравляя победителей Супербоула. Это финальная игра Национальной футбольной лиги, передает «Политика сегодня».

    По данным издания, в ночь на третье февраля команда «Канзас-Сити чифс» впервые за 50 лет выиграла Супербоул. Она обыграла калифорнийскую команду «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 31:20. При этом сами победители не из Канзаса, как может показаться на первый взгляд, а из штата Миссури.

    «Вы отлично представляли штат Канзас и все США. Наша страна вами гордится», — написал глава государства.

    Подписчики указали президенту на ошибку и высмеяли его за незнание страны. Через некоторое время твит исчез, после чего появилась новая публикация с исправлениями.