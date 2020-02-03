Трамп перепутал штаты своей страны

По данным издания, в ночь на третье февраля команда «Канзас-Сити чифс» впервые за 50 лет выиграла Супербоул. Она обыграла калифорнийскую команду «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 31:20. При этом сами победители не из Канзаса, как может показаться на первый взгляд, а из штата Миссури.

«Вы отлично представляли штат Канзас и все США. Наша страна вами гордится», — написал глава государства.

Подписчики указали президенту на ошибку и высмеяли его за незнание страны. Через некоторое время твит исчез, после чего появилась новая публикация с исправлениями.