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    31 июля 2020, 04:47

    Трамп передумал переносить президентские выборы

    Кирилл Фролов

    Дональд Трамп заявил, что хочет, чтобы президентские выборы в США состоялись в запланированный срок, сообщил Reuters. При этом он не доверяет голосованию по почте, которое одобрили в нескольких штатах из-за пандемии.
    Трамп передумал переносить президентские выборы

    «Я хочу выборов и их результатов больше, больше, чем вы», — заявил Трамп репортерам у Белого дома.

    Действующий президент США добавил, что не хочет откладывать выборы. «Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат», — уточнил политик.

    Ранее Трамп заявил в Twitter, что всеобщее голосование по почте станет «самым неточным и мошенническим в истории», а также «огромным позором для США».

    «Отложить выборы, чтобы люди смогли проголосовать безопасно и по правилам?» — спросил глава государства.

    Сам он при этом не может перенести выборы — по закону голосование назначает Конгресс.

    Позднее Трамп написал, что результаты выборов должны быть известны в ночь после волеизъявления, «а не через несколько дней, месяцев или даже лет».

    Выборы президента США традиционно проходят в первый вторник ноября. В этом году они состоятся 3 ноября.

    Новости SMI.FM