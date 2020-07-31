Трамп передумал переносить президентские выборы

«Я хочу выборов и их результатов больше, больше, чем вы», — заявил Трамп репортерам у Белого дома.

Действующий президент США добавил, что не хочет откладывать выборы. «Но я также не хочу ждать три месяца, а потом узнать, что все бюллетени пропали и выборы ничего не значат», — уточнил политик.

Ранее Трамп заявил в Twitter, что всеобщее голосование по почте станет «самым неточным и мошенническим в истории», а также «огромным позором для США».

«Отложить выборы, чтобы люди смогли проголосовать безопасно и по правилам?» — спросил глава государства.

Сам он при этом не может перенести выборы — по закону голосование назначает Конгресс.

Позднее Трамп написал, что результаты выборов должны быть известны в ночь после волеизъявления, «а не через несколько дней, месяцев или даже лет».

Выборы президента США традиционно проходят в первый вторник ноября. В этом году они состоятся 3 ноября.