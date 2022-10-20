Трамп перечислил 1332 причины дружить с Россией | 360°

20 октября 2022, 15:01
Трамп перечислил 1332 причины дружить с Россией
Экс-президент США Трамп посчитал российские ядерные боеголовки причиной для дружбы с РФ
Бывший американский президент Дональд Трамп напомнил о российских ядерных ракетах. Он посчитал их весомой причиной дружить с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN, который опубликовал один из фрагментов аудиокниги журналиста Боба Вудворда.
«Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — сказал Трамп во время беседы с Вудвордом.Книга получило название The Trump Tapes, в ней собраны расшифровки из более чем восьми часов многих интервью Трампа редактору газеты The Washington Post. Политик, в частности, якобы раскрыл секретные данные о системах вооружения США. При этом Вудворд не смог проверить эту информацию.
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Ранее Трамп призвал все стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров. По его мнению, в противном случае может начаться третья мировая война.
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Дональд Трамп
Россия
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