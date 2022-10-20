Трамп перечислил 1332 причины дружить с Россией | 360°

Мир 20 октября 2022, 15:01 Трамп перечислил 1332 причины дружить с Россией Экс-президент США Трамп посчитал российские ядерные боеголовки причиной для дружбы с РФ Flickr

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Бывший американский президент Дональд Трамп напомнил о российских ядерных ракетах. Он посчитал их весомой причиной дружить с Россией. Об этом сообщил телеканал CNN, который опубликовал один из фрагментов аудиокниги журналиста Боба Вудворда.

«Ладить с Россией — это хорошо и правильно, потому что у нее целых 1332 чертовых боеголовки», — сказал Трамп во время беседы с Вудвордом.

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Ранее Трамп призвал все стороны конфликта на Украине сесть за стол переговоров. По его мнению, в противном случае может начаться третья мировая война.

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