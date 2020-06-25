По мнению эксперта, именно строительство газопровода раскололо Берлин и Вашингтон. Германия заинтересована в проекте, поскольку ей нужен российский газ.

«Трамп же воспринимает это за поддержку российской агрессии. Поэтому, говорит он, если вы помогаете врагу, мы переместим войска в ту страну, которая нуждается в защите. В Польшу», — пояснил политолог.

Своими заявлениями Трамп пытается заставить общественности думать, что Польша боится Россию, поэтому нуждается в помощи, допустил Новокрещенов. А в таком случае Германия останется без американской поддержки. Таким образом, Трамп демонстрирует свое отношение к договоренностям между Москвой и Берлином.

После переброски американских военных в Польшу Россия укрепит свою базу в Калининградской области, уверен эксперт.

Ранее Трамп заявил, что передислокация войск США из Германии на польскую территорию является «сильным сигналом» для Москвы. При этом до этого он говорил о желании «поладить с Россией», напомнил сайт «Утро.ру».