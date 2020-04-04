Трамп озвучил дату всеобщих выборов в США

Американский президент Дональд Трамп заявил, что всеобщие выборы в стране пройдут 3 ноября. Этим он опроверг слухи о том, что выборы будут перенесены из-за пандемии коронавируса нового типа.

Как написало американское издание The Hill, президент также высказался резко против голосования дистанционно, так как это, по его мнению, повышает риск недобросовестных махинаций с голосами.

«Всеобщие выборы пройдут 3 ноября», — ответил Трамп на вопрос журналистов о том, делают ли что-то власти, чтобы гарантировать проведение выборов по плану, даже если в это время случится вторая волна COVID-2019.

Ранее главный санитарный врач США Энтони Фаучи предположил, что есть вероятность второй волны пандемии.

На данный момент в США число умерших от COVID-2019 достигло 7077 человек. Количество зараженных превысило 273 тысячи, вылечиться удалось 9,5 тысячам.