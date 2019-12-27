«Никогда не будет прежним»: Трамп ответил на вырезанную с ним сцену в «Один дома 2»
«Фильм никогда не будет прежним! (просто шучу)», — написал Трамп в Twitter.
После выхода картины в эфир многие предположили, что эпизод вырезали из-за сложных отношений президента США и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Однако Трамп прокомментировал и эти суждения.
«Я предполагаю, что Джастин Т. не очень любит, когда я заставляю его платить за НАТО или торговлю», — отметил американский лидер.
Как ранее объяснял телеканал, фильм действительно был «отредактирован» для сокращения эфирного времени. Из «Один дома 2» вырезали сцену, длившуюся 10 секунд, где потерявшийся главный герой Кевин встречает в отеле Plaza Трампа, который подсказывает ему, куда идти. Фильм вышел в 1992 году, в то время нынешний президент США действительно владел этим отелем в Нью-Йорке.