Трамп ответил на вопрос о помиловании для Джо Экзотика
Дональд Трамп, президент США, ответил на вопрос о помиловании для героя документального мини-сериала Netflix «Tiger King» — осужденного преступника Джо Экзотика. Об этом написала «Газета.ru».
Ранее старший сын президента обещал поговорить с отцом о помиловании владельца частного зоопарка, не согласного со своим тюремным приговором. Об этом Трампу напомнил журналист во время брифинга.
«Я займусь этим вопросом», — заявил лидер Соединенных Штатов.