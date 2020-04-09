Трамп ответил на вопрос о помиловании для Джо Экзотика

Ранее старший сын президента обещал поговорить с отцом о помиловании владельца частного зоопарка, не согласного со своим тюремным приговором. Об этом Трампу напомнил журналист во время брифинга.

«Я займусь этим вопросом», — заявил лидер Соединенных Штатов.