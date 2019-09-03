Трамп ответил на критику лондонского мэра

Президент США заметил, что люди боятся ходить по лондонским улицам. В связи с этим Трамп посчитал, что Хан как мэр ужасен и ему не стоит вмешиваться в дела Вашингтона.

«Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф», — указал американский лидер.

Не осталось без внимания и то, что Трамп написал имя мэра британской столицы с ошибкой — Sadique Каhn вместо Sadiq Khan.