Трамп отверг проект нового оборонного бюджета США

Трампа не устроили сразу несколько пунктов в документе. Во-первых, переименование военных баз, которые были названы честь военнослужащих Конфедерации. Во-вторых, была проигнорирована его просьба отказаться от части закона «О телекоммуникациях», по которой компании не несут ответственности за контент пользователей.

«К сожалению, этот закон не включает в себя важнейшие меры по защите национальной безопасности. В том числе в нем есть нормы, которые не проявляют уважения к нашим ветеранам, к нашей военной истории и противоречат намерению администрации отдавать Америке приоритет в вопросах национальной безопасности», — пояснил Трамп.

Теперь документ направят в Конгресс США. Если большинство его все же поддержит, то запрет сочтут «преодоленными». Если же нет, то это будет первый раз за последние 60 лет, когда оборонный бюджет страны не вступит в силу.