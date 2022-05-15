Трамп отверг предложение Маска вернуться в Twitter

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что никогда не вернется в Twitter. Его аккаунт в этой соцсети заблокировали в начале 2021 года после штурма Капитолия, который устроили сторонники политика.

На Twitter Трампа был подписаны 88,7 миллиона подписчиков. После блокировки Трамп заявил, что создаст свою соцсеть Truth.

В апреле основатель Tesla и Space X Илон Маск сообщил, что купит Twitter, а в мае заявил, что блокировка аккаунта Трампа была ошибкой. Он подчеркнул, что готов вернуть политику доступ к аккаунту. Однако Трамп предложение отверг, написало РИА «Новости».

«Признателен за предложение, но я никогда не вернусь в Twitter», — говорится в заявлении политика.

Трамп добавил, что предпочтет остаться в Truth. Он также отметил, что объявленная цена, которую готов отдать за Twitter Маск, завышена. «Только дурак купил бы Twitter за такие деньги. А Илон не дурак», — констатировал Трамп.

Помимо этого, он задался вопросом, как можно было проводить сделку по продаже Twitter, когда Маск, возможно, незаконно купил свою долю.

В конце апреля Трамп уже заявлял, что возвращаться в Twitter не собирается. Тогда же он выразил надежду, что Маск покупает Twitter, потому что собирается улучшить соцсеть.