Трамп оценил идею обменять Грайнер на Бута

Возможный обмен россиянина Виктора Бута на баскетболистку Бриттни Грайнер «не кажется очень хорошей сделкой», заявил бывший президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал нынешнего американского лидера за поддержку такого предложения, сообщил телеканал Fox News.

Экс-президент напомнил, что Бриттни Грайнер знала — в Россию не стоит ехать «нагруженной наркотиками».

«Я так понимаю, что она признала это без особо сильного давления, потому что это то, что есть. Конечно, это не выглядит очень удачным разменом, не так ли?», — задался вопросом Трамп.

В середине недели стало известно, что президент США Джо Байден поддержал инициативу обмена россиянина Виктора Бута, приговоренного в Штатах к 25 годам тюрьмы, на баскетболистку Бриттни Грайнер и Пола Уилана. Представители Белого дома подчеркнули, что надеются на успешное завершение сделки.