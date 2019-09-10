Трамп отреагировал на сообщения об эвакуации топ-шпиона из России

Ранее источники CNN в администрации Трампа рассказали, что в 2017 году американская разведка тайно вывезла из России своего информатора, работавшего в российском правительстве.

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Якобы шпион передавал данные о работе администрации президента Владимира Путина и его мнении по различным вопросам. Из России, по данным источников, шпиона решили вывезти из-за того, что Трамп и его команда небрежно относятся к секретным данным.

По словам одного из собеседников телеканала, перед эвакуацией шпиона в СМИ начали появляться публикации о его существовании.

В сентябре 2017 года российское издание Daily Storm писало об исчезновении сотрудника управделами президента Олега Смоленкова вместе с семьей. Тогда в России возбудили дело об убийстве.

За время своей карьеры чиновник работал секретарем в посольстве в Вашингтоне, а также в аппарате правительства России.