По данным источников газеты, всю информацию о попытках Йованович подорвать действия Белого дома в вопросе убеждения украинских властей провести расследование в отношении Байдена, предоставляли Трампу его союзники, которых нет в числе работников его администрации, а также его личный адвокат Рудольф Джулиани.

«На дне двусторонней напряженности». Что западные СМИ пишут об уходе американского посла Хантсмана Подробнее

Сотрудникам Госдепа дали понять, что отзыв Йованович является одной из приоритетных задач для Трампа, указали источники газеты. Идею президента США поддержал американский госсекретарь Майк Помпео, сказано в материале.

В статье также приводятся слова Джулиани, который заявил изданию, что в преддверии отзыва посла США на Украине он указывал Трампу на то, что в личных беседах Йованович выражала недовольство главой Белого дома.

Посол препятствовала проведению расследования в отношении самого Байдена, а также его сына Хантера, считает Джулиани. По его словам, при этом весной 2019 года, когда он упомянул Йованович в разговоре с Трампом, американский президент «вспомнил, что ранее у него с ней были трудности, и он был уверен в том, что она уже уволена».