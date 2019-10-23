Трамп отменил санкции против Турции

США решили отменить санкции против Турции. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп в среду, 23 октября.

Речь идет о санкциях, которые США ввели против Турции после начала операции «Источник мира». Дональд Трамп уверен, что перемирие на севере Сирии будет постоянным, пишет «Интерфакс».

При этом американский лидер отметил, что в любой момент будет готов возобновить действие ограничительных мер против Турции, если Вашингтон не удовлетворят ее шаги в Сирии.

«Санкции будут сняты, пока не случится что-то, чем мы будем недовольны», — заявил он во время выступления в Белом доме.

Дональд Трамп также добавил, что призывает другие страны поддержать Анкару и помочь ей удержать контроль над границей с Сирией.

Во вторник, 22 октября, президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган подписали меморандум о взаимопонимании между двумя станами, который включает в себя 10 пунктов. В одном из них сказано, что с 12:00 23 октября на сирийскую территорию границы между Сирией и Турцией за пределами зоны военной операции «Источник мира» войдут подразделения российской военной полиции и сирийской пограничной службы.